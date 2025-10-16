В Рязанской области решили создать единый реестр маршрутов БПЛА

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Рязанской области задачей ближайшего времени стало создание единого реестра полетов БПЛА, сообщила во "ВКонтакте" заместитель председателя регионального правительства Юлия Швакова.

"На заседании профильной рабочей группы обсудили достижения и проблемные точки применения БАС, подготовку инфраструктуры для беспилотия, меры поддержки производителей. Задачи на ближайшее время - создание единого реестра полетов, запуск практических сценариев, развитие мер поддержки и пилотных зон для "открытия неба", - отметила она.

По ее словам, также обсуждалась возможность создания регионального эксплуатанта беспилотных авиационных систем, который сможет выполнять регулярные полеты по сети маршрутных коридоров, связывающих Рязань с районными центрами, промышленными, сельскохозяйственными и медицинскими объектами.

"Развитие беспилотных технологий будет способствовать модернизации сельского хозяйства, логистики, созданию новых высокотехнологичных производств и повышению качества жизни людей", - подчеркнула зампред правительства.

Она добавила, что Рязанская область занимает 2 место в национальном рейтинге дронификации, что говорит о высоком потенциале региона. Ключевую роль в развитии отрасли играет научно-производственный центр "Протос".

Кроме того, регион получит около 1,5 млрд рублей федеральной поддержки на оснащение НПЦ оборудованием для создания центра коллективного пользования, лабораторно-исследовательского центра и летно-испытательного комплекса. Сейчас корректируется перечень оборудования и проводится его экспертиза с учетом запросов резидентов.