Введенные ночью ограничения сняты во всех аэропортах

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево), Ярославля (Туношна), Уфы, Нижнего Новгорода (Стригино) и Калуги (Грабцево) и Ижевска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем телеграм-канале.

Кореняко уточнил, что во время действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" три самолета, летевших в Казань, и один самолет, выполнявший рейс в Ярославль.

В ночь на четверг приостанавливали работу аэропорты Калуги, Самары, Саратова, Краснодара, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи, Ярославля, Ульяновска, Ижевска и Уфы.