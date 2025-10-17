Что случилось этой ночью: пятница, 17 октября

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владимир Путин поддержал идею Дональда Трампа о встрече в Будапеште, сообщили в Кремле. Встреча президентов России и США может состояться через пару недель, заявил Трамп журналистам. Он добавил, что перед этим пройдут переговоры госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова. "Они определят место и время очень скоро, а может быть, уже определили. Они уже говорили", - сообщил американский лидер.

- Путин предостерег Трампа от передачи ракет "Томагавк" Украине, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. "Владимир Путин повторил свой тезис о том, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный", - сказал Ушаков. Трамп заявил, что Путину "не понравилась" идея поставки "Томагавков" Киеву. Американский президент подчеркнул, что "Томагавки" - эффективное оружие, и, хотя Штаты располагают большими запасами этих ракет, страна сама нуждается в них.

- Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 4,4%, отыгрывая итоги телефонного разговора Путина и Трампа. К 07:01 мск индекс МосБиржи составил 2723,32 пункта, цены большинства "голубых фишек" демонстрируют позитивную динамику в пределах 6,5%.

- В администрации США внимательно изучили законопроект об усилении санкций против России, предложили правки и запросили технические изменения в нем, сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Трамп заявил, что время для антироссийских санкций не настало. При этом он не исключил ввода санкций в будущем - "это останется одной из опций".

- В ночь на четверг приостанавливали работу аэропорты Калуги, Самары, Саратова, Краснодара, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи, Ярославля, Ульяновска, Ижевска и Уфы.

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации в ночь на пятницу 61 беспилотника ВСУ над Крымом, Черным морем, Ростовской, Брянской, Тульской и Курской областями. Накануне вечером российские военные сбили 23 украинских БПЛА над Курской, Воронежской, Брянской областями и Крымом.