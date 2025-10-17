Поиск

Путин проинформировал постоянных членов Совбеза о содержании разговора с Трампом

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в четверг вечером после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом собрал в Кремле постоянных членов Совбеза РФ и подробно проинформировал их о содержании состоявшегося с американским коллегой обмена мнениями, сообщил журналистам в пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Вчера вечером сразу после телефонного контакта с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Владимирович Путин собрал в Кремле постоянных членов Совета безопасности и подробно проинформировал их о содержании состоявшегося обмена мнениями со своим американским коллегой", - сказал Ушаков.

Накануне Трамп и Путин провели телефонный разговор. Президент США после этого заявил, что на предстоящей неделе страны организуют переговоры на высоком уровне, после чего последует встреча лидеров в Будапеште.


