Поиск

Песков не ответил, обсуждали ли Путин и Трамп продление ДСНВ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, обсуждалась ли в ходе телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа инициатива Москвы о продлении сроков действия ДСНВ, отметив, что все темы беседы в Кремле назвали днем ранее.

"Сейчас по содержанию мы уже все изложили в нашем сообщении, во вчерашнем брифинге Ушакова. Пока нам добавить по содержанию нечего", - сказал он.

После телефонного разговора президентов помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что в ходе беседы обсуждалась ситуация на Украине, ближневосточное урегулирование, возможности экономического взаимодействия России и США после урегулирования на Украине, усилия Мелании Трамп по воссоединению семей и вопрос о личной встрече глав государств.

ДСНВ Дмитрий Песков США Дональд Трамп Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 1 тыс. жалоб поступило в Минцифры на УК, не дающие выбрать интернет-провайдера в доме

Генпрокуратура оценила изымаемые активы перевалочного комплекса в Туапсе в 1 млрд рублей

Песков допустил, что встреча Путина и Трампа состоится в течение двух недель

В Кремле пока нет понимания логистики перелета Путина в Будапешт в случае саммита с США

Минпромторг ждет поддержки авиапрома в 2025 году из ФНБ и за счет продажи различных активов

Алиханов предложил прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов

Алиханов предложил прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов

Первый полет полностью импортозамещенного МС-21 ожидается в октябре

Новак проведет совещание по вопросам топливного рынка 22 октября

В Подмосковье военнослужащий застрелил сослуживца и умер сам из-за ранений

Суд частично отменил арест объектов по второму иску Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7378 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });