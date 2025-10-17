Песков не ответил, обсуждали ли Путин и Трамп продление ДСНВ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, обсуждалась ли в ходе телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа инициатива Москвы о продлении сроков действия ДСНВ, отметив, что все темы беседы в Кремле назвали днем ранее.

"Сейчас по содержанию мы уже все изложили в нашем сообщении, во вчерашнем брифинге Ушакова. Пока нам добавить по содержанию нечего", - сказал он.

После телефонного разговора президентов помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что в ходе беседы обсуждалась ситуация на Украине, ближневосточное урегулирование, возможности экономического взаимодействия России и США после урегулирования на Украине, усилия Мелании Трамп по воссоединению семей и вопрос о личной встрече глав государств.