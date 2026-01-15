Россия пока не дождалась ответа США на инициативу Путина по ДСНВ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Москва не получала от Вашингтона ответа на инициативу президента Владимира Путина по ДСНВ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, мы не получали ответа. Безусловно, мы ждем ответа на инициативу Путина и считаем это очень важной темой", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о том, получала ли Москва от Вашингтона ответ на предложенную Путиным в сентябре инициативу о продолжении следования ограничениям, предусмотренным ДСНВ, в течение года после окончания срока его действия.

У Пескова спросили, известно ли Москве, о каком соглашении по стратегическим наступательным вооружениям с участием Китая ранее говорил президент США Дональд Трамп, а также ведется ли диалог с КНР по этому вопросу.

"Полагаем, что более выгодный договор был бы нужен для всех, но выход на такой договор - это очень сложный, растянутый по времени процесс. Что касается наших китайских друзей, то их позиция хорошо известна и мы с уважением к ней относимся. Помимо этого, помимо вот этих слов представителей американской администрации о Китае, здесь не нужно забывать и о заявлении президента Путина о том, что в дальнейшем говорить о вопросах стратстабильности, безопасности без учета арсеналов Франции и Великобритании тоже не представляется возможным", - сказал Песков.