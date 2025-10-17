Госдуме предложили увеличить упрощенные выплаты по европротоколу с 200 до 300 тысяч рублей

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект № 1044372 с поправками в закон об ОСАГО об увеличении лимита выплат по европротоколу, оформленному в упрощенном порядке, с 200 до 300 тысяч рублей.

Авторы законопроекта мотивируют свою инициативу грядущим повышением утильсбора для автомобилей повышенной мощности, который приведет к росту стоимости автомобилей и запчастей к ним, а значит к росту размера стоимости мелкого авторемонта после ДТП, в том числе в рамках ОСАГО. Установленного законом об ОСАГО текущего лимита в 200 тысяч рублей для упрощенного оформления по европротоколу (без вызова дорожной полиции на место происшествия) будет при этом не хватать. В результате сократится доля оформлений по европротоколу, которая достигает 40% от общего количества возмещений по "автогражданке", повысится нагрузка на представителей дорожной полиции по оформлению ДТП с выездом на место происшествия.

На 100 тысяч рублей больше

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом "предлагается с 200 до 300 тысяч рублей увеличить размер страхового возмещения, которое может получить потерпевший в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции (ДТП, европротокол) и без фиксации и передачи данных о таком происшествии в автоматизированную информационную систему обязательного страхования".

"Учитывая, что европротокол оформляется в более чем 40% ДТП, недостаточный лимит из-за роста цен может снизить его использование. Учитывая существенный рост цен на автомобили, вызванный изменением методики расчета утилизационного сбора и ежегодной индексацией его размера, действующий лимит выплат по европротоколу перестает соответствовать реальному уровню ущерба при ДТП. Повышение лимита до 300 тысяч рублей позволит сохранить эффективность упрощенной процедуры оформления ДТП и защитить интересы граждан", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Основания - повышение утильсбора

Разработчики законопроекта мотивируют необходимость изменений инициативой Минпромторга, представленной для публичного обсуждения, которая предусматривает изменение с 1 ноября 2025 года "методики расчета утилизационного сбора за транспортные средства (утильсбор), привязывающей его величину не только к объему двигателя автомобиля, но и к его мощности. Для машин мощностью свыше 160 л.с. льготная ставка (3,4 тыс. руб.) больше не будет действовать, и сбор повысится до коммерческих тарифов, исчисляемых миллионами рублей", отмечается в пояснительной записке.

Инициатива Минпромторга по утильсбору изложена в рамках проекта постановления c изменениями в соответствующее постановление правительства от 26 декабря 2013 года (№ 1291).

Депутаты приводят следующие данные со ссылкой на экспертов и представителей Национального автомобильного союза. Новая инициатива по утильсбору "приведет к резкому росту цен на автомобили в 2026 году. Так, стоимость Toyota Camry 2,5 л увеличится до 6,5 млн рублей в 2026 году и превысит 7,5 млн рублей к 2030 году, Toyota Land Cruiser 300 - вырастет до 13,3 млн рублей в 2026 году и 15 млн рублей в 2030 году, Mitsubishi Outlander подорожает до 6 млн рублей в 2026 году, а электромобиль Zeekr 001 будет стоить свыше 10 млн рублей", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты также обращают внимание на тот факт, что "размер утильсбора будет ежегодно индексироваться на 10-20% до 2030 года". Подорожание, по их оценке, "коснется не только новых машин, но и вторичного рынка: для автомобилей младше трех лет дополнительная стоимость из-за нового утильсбора может составить не менее 750 тысяч рублей, а для более старших - до 1,2 млн рублей; с 2026 года к этим суммам будет добавляться еще около 250 тысяч рублей ежегодно. Таким образом, по оценке аналитиков, общая стоимость автомобилей за 2025-2026 годы может вырасти на 25-35%, а для мощных и премиальных моделей - до 40% и более".

Действующий лимит 200 тысяч рублей, установленный в 2025 году законом об ОСАГО для упрощенного порядка оформления выплат, отражал среднюю стоимость ремонта автомобилей на момент принятия соответствующего закона, полагают разработчики проекта документа.

Вместе с тем "прогнозируемое удорожание транспортных средств в результате новой методики расчета утильсбора приведет, в свою очередь, к значительному росту стоимости деталей автомобиля и его ремонта". Соответственно, "в случае ДТП ремонт даже легких повреждений может превышать текущий лимит, что вынудит пострадавших обращаться в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации чаще, увеличивая нагрузку на полицию и создавая заторы на дорогах", говорится в пояснительной записке.

Требуется анализ

Как пояснил "Интерфаксу" президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, предложенная депутатами инициатива требует анализа с учетом того, что страховщики ОСАГО выявили закономерность -злоупотребления с признаками страхового мошенничества особенно распространены в сегменте оформления выплат по европротоколу. Это обстоятельство объясняет пристальное внимание автостраховщиков к порядку выплат и европротоколу в целом.

"Есть отдельные регионы РФ, где страховые мошенники прямо специализируются на технологиях получения неправомерных выплат по полисам ОСАГО с использованием европротокола, который позволяет оформлять возмещение без вызова на место происшествия представителя дорожной полиции. Страховщики не исключают, что предложенное увеличение выплат с 200 до 300 тыс. рублей может привести к всплеску активности со стороны недобросовестных лиц, к увеличению убыточности в "автогражданке", - развил тему глава РСА.

С 5 июля 2025 года в России вступили в силу значительные изменения в системе страхового возмещения по европротоколу, они увеличивают максимальный размер выплат по ОСАГО при упрощенном оформлении ДТП с разногласиями между участниками с 100 до 200 тысяч рублей. Эти изменения затрагивали миллионы российских автовладельцев и кардинально меняли подходы к оформлению дорожно-транспортных происшествий.

Лимит действует только при соблюдении обязательного условия - наличии фотофиксации повреждений и обстоятельств ДТП. Фотофиксация должна включать в себя снимки общего вида места происшествия, повреждений всех участвующих в аварии транспортных средств, их государственных регистрационных знаков, а также документов водителей.

Для случаев, когда между участниками ДТП отсутствуют разногласия, лимиты выплат по европротоколу составляют 400 тысяч рублей.

Европротокол как инструмент упрощенного оформления ДТП стал неотъемлемой частью российской страховой системы. По данным ЦБ, в 2024 году более 40% всех дорожно-транспортных происшествий, заявленных в системе ОСАГО, было оформлено по европротоколу.