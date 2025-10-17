Аэропорт Ижевска возобновил штатную работу после всех сбоев

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт Ижевска возобновляет штатную работу после улучшения погоды, сообщил в Telegram его гендиректор Александр Синельников.

"Погода резко улучшилась. Запускаемся", - написал он.

Вечером 16 октября в работе предприятия были сбои из-за сильного тумана. Летевший в Ижевск из Москвы самолет сел в Перми, еще два рейса были задержаны.

Утром 17 октября аэропорт ограничивал прием и выпуск рейсов на фоне объявлявшегося в Удмуртии режима беспилотной опасности. Председатель госкомитета по делам ГО и ЧС республики Андрей Шуткин сообщал о введении режима "Ковер" в Ижевске с радиусом 100 км, после 7 утра эти ограничения формально были отменены. Однако аэропорт не возобновил работу из-за тумана. В середине дня Синельников сообщил, что предприятие начинает работать по фактической погоде.