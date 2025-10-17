Аэропорт Ижевска после тумана работает по фактической погоде

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт Ижевска возобновил работу по фактической погоде после тумана, сообщил в Telegram его гендиректор Александр Синельников.

"Аэропорт работает по фактической погоде, которая хоть и нестабильно, но улучшается", - написал он.

Он добавил, что уходивший накануне на запасной аэродром в Пермь рейс из Москвы приземлился в Ижевске.

Утром 17 октября аэропорта Ижевска прерывал на несколько часов прием и отправку рейсов на фоне объявлявшегося в Удмуртии режима беспилотной опасности. Председатель госкомитета по делам ГО и ЧС республики Андрей Шуткин сообщал о введении режима "Ковер" в Ижевске с радиусом 100 км, утром режим был снят. Однако аэропорт не возобновил работу из-за тумана.

Сообщалось также, что вечером из-за сильного тумана летевший в Ижевск рейс из Москвы приземлился в Перми, еще два рейса были задержаны.