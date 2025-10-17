Поиск

Путин заявил о важности для суверенитета РФ донесения до людей непредвзятой информации

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Суверенитет России зависит от способности доносить до людей на планете объективную и непредвзятую информацию, поэтому телеканал Russia Today (RT) должен был появиться 20 лет назад, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы помним, как в начале 2000-х ведущие западные СМИ злоупотребляли своим монопольным положением, а зачастую и, точнее практически всегда, под видом объективных новостей выдавали все, что хотели, пытаясь насаждать в умах и сердцах миллионов людей не просто какие-то новые правила, а скорее даже основанные на ложных нравственных ценностях новое цивилизационное пространство", - сказал Путин, выступая на 20-летии телеканала RT.

Он подчеркнул, что "до сих пор вызывает возмущение, когда террористов, которые захватывали заложников и организовывали смертоносные взрывы" в российских городах, школах, больницах, в эфире западных каналов называли "повстанцами".

"Хотели, чтобы мир сочувствовал этим мерзавцам и детоубийцам. Нам тогда было сложно информационно защищать правду, отстаивать подлинную картину происходящего, потому что за пределами нашей страны у нас не было своего мощного голоса", - отметил президент РФ.

В миреРешение ЕС о приостановке вещания RT и Sputnik вступило в силуЧитать подробнее

Он подчеркнул, что суверенитет России "всегда зависит в том числе от способности доносить до людей на планете объективную, непредвзятую информацию".

"Поэтому RT должен был появиться, и это и произошло 20 лет тому назад. И перед компанией стояла нелёгкая задача выстроить работу на качественно новом, содержательном и технологическом уровне, искренне рад, что у нас, у вас это получилось, и получилось с блеском", - подчеркнул Путин.

Путин также отметил, что RT предоставил возможность профессионалам со всех континентов доносить свою точку зрения до многомиллионной аудитории. По его словам, когда телеканал заявил о себе в полную силу, его "конкуренты и стоящие за их спиной правящие элиты показали свое настоящее лицо".

"Реакция этих самых элит была примитивной и прямолинейной: запретить, отменить, заблокировать", - заявил он.

Путин рассказал, что еще в свою бытность директором ФСБ пытался в своем ведомстве отменить подобный стиль работы и настаивал на том, что нужно не запрещать что-то, а купировать угрозы другими средствами.

Вместе с тем он подчеркнул, что "любой монополии, рано или поздно, все равно приходит конец, независимо от того, сколько платят за попытки сохранить эти монополии те, кто их содержат".

Владимир Путин RT
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 17 октября

Восемь человек пострадали при взрыве на предприятии "Авангард" в Башкирии

Трое пострадавших при взрыве на предприятии в Башкирии доставлены в больницу

В Башкирии на предприятии произошел взрыв, есть пострадавшие

Медведев сообщил о поступлении в войска с начала года 336 тысяч контрактников

Медведев сообщил о поступлении в войска с начала года 336 тысяч контрактников

МИД РФ не видит препятствий для посещения Израиля российскими туристами

ИИ будет вызывать Росгвардию на основе видео с камер наблюдения в Петербурге

Госдуме предложили увеличить упрощенные выплаты по европротоколу с 200 до 300 тысяч рублей

Госдуме предложили увеличить упрощенные выплаты по европротоколу с 200 до 300 тысяч рублей

Посольство Японии из-за роста турпотока откроет в России визовый центр

Более 1 тыс. жалоб поступило в Минцифры на УК, не дающие выбрать интернет-провайдера в доме

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2465 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7380 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });