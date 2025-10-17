Путин заявил о важности для суверенитета РФ донесения до людей непредвзятой информации

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Суверенитет России зависит от способности доносить до людей на планете объективную и непредвзятую информацию, поэтому телеканал Russia Today (RT) должен был появиться 20 лет назад, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы помним, как в начале 2000-х ведущие западные СМИ злоупотребляли своим монопольным положением, а зачастую и, точнее практически всегда, под видом объективных новостей выдавали все, что хотели, пытаясь насаждать в умах и сердцах миллионов людей не просто какие-то новые правила, а скорее даже основанные на ложных нравственных ценностях новое цивилизационное пространство", - сказал Путин, выступая на 20-летии телеканала RT.

Он подчеркнул, что "до сих пор вызывает возмущение, когда террористов, которые захватывали заложников и организовывали смертоносные взрывы" в российских городах, школах, больницах, в эфире западных каналов называли "повстанцами".

"Хотели, чтобы мир сочувствовал этим мерзавцам и детоубийцам. Нам тогда было сложно информационно защищать правду, отстаивать подлинную картину происходящего, потому что за пределами нашей страны у нас не было своего мощного голоса", - отметил президент РФ.

Он подчеркнул, что суверенитет России "всегда зависит в том числе от способности доносить до людей на планете объективную, непредвзятую информацию".

"Поэтому RT должен был появиться, и это и произошло 20 лет тому назад. И перед компанией стояла нелёгкая задача выстроить работу на качественно новом, содержательном и технологическом уровне, искренне рад, что у нас, у вас это получилось, и получилось с блеском", - подчеркнул Путин.

Путин также отметил, что RT предоставил возможность профессионалам со всех континентов доносить свою точку зрения до многомиллионной аудитории. По его словам, когда телеканал заявил о себе в полную силу, его "конкуренты и стоящие за их спиной правящие элиты показали свое настоящее лицо".

"Реакция этих самых элит была примитивной и прямолинейной: запретить, отменить, заблокировать", - заявил он.

Путин рассказал, что еще в свою бытность директором ФСБ пытался в своем ведомстве отменить подобный стиль работы и настаивал на том, что нужно не запрещать что-то, а купировать угрозы другими средствами.

Вместе с тем он подчеркнул, что "любой монополии, рано или поздно, все равно приходит конец, независимо от того, сколько платят за попытки сохранить эти монополии те, кто их содержат".