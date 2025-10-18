Поиск

Правительство РФ направит еще 4,5 млрд руб. на льготные кредиты в сфере туризма

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит дополнительно 4,5 млрд рублей на программу льготного кредитования инвестиционных проектов в сфере туризма, сообщает в субботу пресс-служба кабинета министров.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Из резервного фонда кабмина дополнительно выделено 4,5 млрд рублей для поддержки программы льготного кредитования инвесторов, реализующих проекты, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма", - говорится в сообщении.

Средства пойдут на субсидирование льготных кредитов, выданных на реализацию 35 инвестиционных проектов, в том числе по строительству и реконструкции гостиниц, созданию горнолыжных курортов, аквапарков и парков развлечений, добавили в правительстве.

"Рассчитываем, что такое финансирование позволит расширить туристическую инфраструктуру, что даст возможность путешественникам увидеть больше достопримечательностей и природных красот, которых так много в России, по достоинству оценить нашу многонациональную культуру и гостеприимство, и, конечно, поможет увеличению количества поездок по стране", - приводятся в сообщении слова Мишустина.

Программа выдачи льготных кредитов в сфере туризма была запущена правительством в 2021 году. С помощью этого механизма инвесторы могут получить льготный кредит на строительство и реконструкцию гостиниц, многофункциональных комплексов, парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов.

В пресс-службе напомнили, что в 2025 году на эти цели предусмотрено порядка 25 млрд рублей. Программа реализуется в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

