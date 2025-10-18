Специалисты ЗАЭС и "Россетей" приступили к ремонту поврежденной линии "Днепровская"
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Начались ремонтно-восстановительные работы основной линии электроснабжения 750 кВ Днепровская" Запорожской АЭС, говорится в телеграм-канале станции в субботу.
"Персонал Запорожской АЭС совместно со специалистами компании "Россети" приступил к ремонтно-восстановительным работам на поврежденной высоковольтной линии электропередачи 750 кВ "Днепровская", - говорится в сообщении.
Ключевую роль в обеспечении проведения этих работ в зоне активных обстрелов со стороны ВСУ играет министерство обороны РФ, уточнили в пресс-службе ЗАЭС.
"Мы также выражаем благодарность дипломатическому блоку нашей страны, госкорпорации "Росатом" и экспертам МАГАТЭ, чье взаимодействие позволило согласовать политические и технические условия для восстановления энергоснабжения", - добавили представители станции.
ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Ферросплавная-1". Подача по резервной линии была прекращена еще 7 мая.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").