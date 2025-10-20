Тарифы на контейнерные перевозки в 2026 году предложено индексировать на 5%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Дополнительная индексация тарифов на контейнерные перевозки (за исключением перевозок в термических контейнерах) предусматривается в 2026 г. на 5%, сказано в пояснительной записке к проекту приказа ФАС, опубликованному на федеральном портале нормативных правовых актов.

Также в проекте приказа заложено сохранение действия коэффициента 1,1 к тарифам на порожний пробег универсального подвижного состава (полувагонов и платформ, а также крытых вагонов) на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что грузовые железнодорожные тарифы в России на 2026 год могут быть проиндексированы с 1 декабря на 10%.