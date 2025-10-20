Поиск

Объем нового бизнеса ЛК "Европлан" за 9 месяцев снизился в 2,6 раза

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - ПАО "ЛК "Европлан" в январе-сентябре 2025 года закупила и передала в лизинг около 21 тысячи единиц автотранспорта и техники (снижение г/г на 52%) на сумму 70,7 млрд рублей с НДС, что на 62% меньше, чем годом ранее, сообщила компания.

В том числе новый бизнес компании в легковом сегменте снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 57%, до 28 млрд рублей, в сегменте коммерческого транспорта - на 65%, до 32 млрд рублей, в сегменте самоходной техники - на 61%, до 11 млрд рублей.

Лидерами продаж в легковом сегменте стали LADA, Geely, Haval, в сегменте коммерческого транспорта - "ГАЗ", "КАМАЗ", LADA, в сегменте самоходной техники - LGCE, XСMG, Liugong.

"Европлан" в текущем году сосредоточен на создании качественного лизингового портфеля, а также на увеличении непроцентного дохода за счет продаж дополнительных автомобильных услуг. Также компания усилила и донастроила процессы продаж, что позволило активно реализовывать изъятые автомобили. В настоящее время в стоке "Европлана" около 5 тысяч автомобилей, доступных для покупки клиентам и партнерам. Ежемесячный приток и реализация составляют примерно по 1 тысяче автомобилей.

Geely Haval ГАЗ Европлан Lada
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk

Штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезону составят до 200 тысяч рублей

Штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезону составят до 200 тысяч рублей

В Крыму увеличили лимит на продажу топлива на АЗС до 30 литров на человека

В Крыму увеличили лимит на продажу топлива на АЗС до 30 литров на человека

Число отравившихся продукцией сетевого магазина в Бурятии выросло до 89 человек

Самолет AZAL выкатился за пределы ВПП после экстренной посадки в Пулково

Возвращающийся в Пулково Airbus A320 AZAL подал сигнал бедствия

Вылетевший в Баку пассажирский самолет возвращается Пулково из-за проблем с шасси

Что произошло за день: воскресенье, 19 октября

Арестованный в Баку исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" освобожден

Часть города Березники в Пермском крае осталась без света и воды из-за пожара

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2467 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7389 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });