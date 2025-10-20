Объем нового бизнеса ЛК "Европлан" за 9 месяцев снизился в 2,6 раза

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - ПАО "ЛК "Европлан" в январе-сентябре 2025 года закупила и передала в лизинг около 21 тысячи единиц автотранспорта и техники (снижение г/г на 52%) на сумму 70,7 млрд рублей с НДС, что на 62% меньше, чем годом ранее, сообщила компания.

В том числе новый бизнес компании в легковом сегменте снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 57%, до 28 млрд рублей, в сегменте коммерческого транспорта - на 65%, до 32 млрд рублей, в сегменте самоходной техники - на 61%, до 11 млрд рублей.

Лидерами продаж в легковом сегменте стали LADA, Geely, Haval, в сегменте коммерческого транспорта - "ГАЗ", "КАМАЗ", LADA, в сегменте самоходной техники - LGCE, XСMG, Liugong.

"Европлан" в текущем году сосредоточен на создании качественного лизингового портфеля, а также на увеличении непроцентного дохода за счет продаж дополнительных автомобильных услуг. Также компания усилила и донастроила процессы продаж, что позволило активно реализовывать изъятые автомобили. В настоящее время в стоке "Европлана" около 5 тысяч автомобилей, доступных для покупки клиентам и партнерам. Ежемесячный приток и реализация составляют примерно по 1 тысяче автомобилей.