В МИД возразили против сообщений об отсрочке встречи Лаврова и Рубио

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Говорить о сроках встречи глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио еще рано, заявил журналистам замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"По факту телефонные переговоры президента Путина с президентом Трампом на прошлой неделе включали в том числе и тему последующих шагов. Один из аспектов таких шагов это, разумеется, контакт министра иностранных дел Лаврова с госсекретарем Рубио, - вчера соответствующий контакт состоялся", - сказал он.

"Мы теперь занимаемся проработкой того, что обсудили министр и госсекретарь, но ни до телефонного разговора, ни в ходе телефонного разговора вчерашнего в конкретном плане вопрос о встрече не поднимался. Как идея это существует, но о графиках говорить преждевременно. И еще раз: любой контакт столь значимый - он должен быть должным образом подготовлен, он требует внимательного прохождения фазы "домашней работы", - вот именно этим мы сейчас и занимаемся", - подчеркнул Рябков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 октября провел телефонный разговор с главой Госдепартамента США Марко Рубио.

Затем CNN cообщила, что очная встреча чиновников может быть отложена.

После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сказал, что намечаются консультации на высоком уровне, а после этого главы государств могут встретиться в Будапеште.