FT сообщила, что встреча Лаврова и Рубио может пройти в Будапеште 30 октября

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, как ожидается, встретятся 30 октября в Будапеште, сообщила во вторник газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Немецкий чиновник сказал, что 30 октября в Будапеште ожидается встреча министров иностранных дел России и США", - говорится в публикации.

Тот же источник издания заявил об ожиданиях того, что "венгерский премьер Виктор Орбан изложит свои планы перед встречей в венгерской столице президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, включая возможную встречу Трампа с европейскими лидерами".

В то же время собеседник газеты отметил, что ничего еще не подтверждено.

Путин и Трамп 16 октября провели телефонный разговор. Трамп по его итогам сообщил, что страны организуют переговоры на высоком уровне, после чего последует встреча президентов двух стран в Будапеште.

Орбан тогда же заявил, что уже поручил сформировать комитет по организации этого саммита.