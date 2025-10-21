Поиск

"АвтоВАЗ" против отсрочки и других изменений закона о локализации такси

"АвтоВАЗ" против отсрочки и других изменений закона о локализации такси
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Закон о локализации автомобилей такси, который должен вступить в силу с 1 марта 2026 года, сбалансирован и не требует каких-либо изменений и отсрочки, считают в "АвтоВАЗе".

"Я когда периодически слышу "а давайте, может быть, не локализацию, а какие-то иные критерии для допуска автомобилей для такси рассмотрим" или там "давайте расширим перечень критериев"... Президент в поручении все сказал: критерий допуска к такси - это локализация, и закон в полной мере это поручение раскрывает", - сказал замглавы "АвтоВАЗа" по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"По поводу отсрочки: поручение президента у нас вышло в июне 2023 года. Закон был подписан президентом 23 мая 2025 года. Все это время он публично на огромном количестве площадок обсуждался. Подготовиться к вступлению в силу закона было можно", - добавил Громак.

"Дальше по поводу предложения о выводе самозанятых из-под действия закона. Мы когда создаем какую-то лазейку, этой лазейкой начинают пользоваться недобросовестные структуры (...) Например, недобросовестные таксопарки - я уверен, что их меньшинство - начнут дробить свой бизнес просто на самозанятых и тем самым уходить из-под действия закона, - заявил Громак. - Поэтому считаем, что принятый закон проработан, сбалансирован".

В соответствии с новым законом с 1 марта 2026 года в России для работы в такси будут допускаться не все автомобили, а лишь набирающие определенное количество баллов за локализацию производственных операций внутри страны и выпущенные в рамках специнвестконтрактов (СПИК), подписанных российскими компаниями в оговоренные периоды. Кроме того, закон предполагает опцию допуска к использованию в такси автомобилей по отдельному решению правительства. Уже работающих автомобилей решение не касается - они будут использоваться до конца жизненного цикла.

Минпромторг в начале октября опубликовал список автомобилей, подпадающих под новые требования локализации. В него вошли 20 моделей лишь шести брендов: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), "УАЗ" (Патриот, Хантер), Sollers (SP7), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space), Voyah (Free, Dream, Passion), "Москвич" (3, 3е, 6, 8) - то есть седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели. Часть из этих автомобилей - с ДВС, также есть последовательные гибриды и электромобили.

Таким образом, список, с одной стороны, содержал отдельные модели, которые не имеют широкого распространения именно как машины такси (например, Niva или УАЗ, на что обращали внимание ряд СМИ), а с другой - в нем не было некоторых автомобилей, которые производятся в России в заметных объемах и уже сейчас широко используются в отрасли.

Позже в министерстве пояснили, что это была лишь первая редакция списка. "До 1 марта 2026 года его планируется расширить, в том числе за счет моделей под брендами Haval, Tenet, а также автомобилей, выпускаемых на "Автоторе". Мы совместно с автопроизводителями работаем над этим", - сообщал журналистам представитель Минпромторга, который также отмечал, что в России производятся автомобили различных классов, что "с учетом ожидаемого расширения перечня закрывает потребности в наиболее популярных тарифных планах сервисов заказа такси".

АвтоВАЗ Минпромторг УАЗ Сергей Громак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Законопроект о призыве на военную службу в течение года принят во втором чтении

Лавров и Рубио договорились продолжать телефонные контакты

Лавров и Рубио договорились продолжать телефонные контакты

Госдума приняла закон о корректировке федерального бюджета на 2025 год

В Петербурге после провала грунта проверили тоннели метро

В Петербурге после провала грунта проверили тоннели метро

В "АвтоВАЗе" заявили о надежде на рост авторынка в 2026 г. до 1,5 млн машин

В "АвтоВАЗе" заявили о надежде на рост авторынка в 2026 г. до 1,5 млн машин

МИД РФ заявил, что встреча Лаврова с Рубио не отложена, так как сроки и не назначались

МИД РФ заявил, что встреча Лаврова с Рубио не отложена, так как сроки и не назначались

Индекс IMOEX2 упал ниже 2700 пунктов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7400 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2469 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });