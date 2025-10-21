"АвтоВАЗ" против отсрочки и других изменений закона о локализации такси

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Закон о локализации автомобилей такси, который должен вступить в силу с 1 марта 2026 года, сбалансирован и не требует каких-либо изменений и отсрочки, считают в "АвтоВАЗе".

"Я когда периодически слышу "а давайте, может быть, не локализацию, а какие-то иные критерии для допуска автомобилей для такси рассмотрим" или там "давайте расширим перечень критериев"... Президент в поручении все сказал: критерий допуска к такси - это локализация, и закон в полной мере это поручение раскрывает", - сказал замглавы "АвтоВАЗа" по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"По поводу отсрочки: поручение президента у нас вышло в июне 2023 года. Закон был подписан президентом 23 мая 2025 года. Все это время он публично на огромном количестве площадок обсуждался. Подготовиться к вступлению в силу закона было можно", - добавил Громак.

"Дальше по поводу предложения о выводе самозанятых из-под действия закона. Мы когда создаем какую-то лазейку, этой лазейкой начинают пользоваться недобросовестные структуры (...) Например, недобросовестные таксопарки - я уверен, что их меньшинство - начнут дробить свой бизнес просто на самозанятых и тем самым уходить из-под действия закона, - заявил Громак. - Поэтому считаем, что принятый закон проработан, сбалансирован".

В соответствии с новым законом с 1 марта 2026 года в России для работы в такси будут допускаться не все автомобили, а лишь набирающие определенное количество баллов за локализацию производственных операций внутри страны и выпущенные в рамках специнвестконтрактов (СПИК), подписанных российскими компаниями в оговоренные периоды. Кроме того, закон предполагает опцию допуска к использованию в такси автомобилей по отдельному решению правительства. Уже работающих автомобилей решение не касается - они будут использоваться до конца жизненного цикла.

Минпромторг в начале октября опубликовал список автомобилей, подпадающих под новые требования локализации. В него вошли 20 моделей лишь шести брендов: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), "УАЗ" (Патриот, Хантер), Sollers (SP7), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space), Voyah (Free, Dream, Passion), "Москвич" (3, 3е, 6, 8) - то есть седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели. Часть из этих автомобилей - с ДВС, также есть последовательные гибриды и электромобили.

Таким образом, список, с одной стороны, содержал отдельные модели, которые не имеют широкого распространения именно как машины такси (например, Niva или УАЗ, на что обращали внимание ряд СМИ), а с другой - в нем не было некоторых автомобилей, которые производятся в России в заметных объемах и уже сейчас широко используются в отрасли.

Позже в министерстве пояснили, что это была лишь первая редакция списка. "До 1 марта 2026 года его планируется расширить, в том числе за счет моделей под брендами Haval, Tenet, а также автомобилей, выпускаемых на "Автоторе". Мы совместно с автопроизводителями работаем над этим", - сообщал журналистам представитель Минпромторга, который также отмечал, что в России производятся автомобили различных классов, что "с учетом ожидаемого расширения перечня закрывает потребности в наиболее популярных тарифных планах сервисов заказа такси".