Лавров и Рубио договорились продолжать телефонные контакты

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что договорился с госсекретарем США Марко Рубио продолжить телефонные контакты.

"Мы договорились продолжить эти телефонные контакты, чтобы лучше понять, где мы находимся и как двигаться в правильном направлении", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, 20 октября они "обсудили ситуацию, как она выглядит на сегодняшний момент".

"И как мы можем подготовить согласованный между президентами России и США в принципе вариант очередной встречи, которую президент Соединенных Штатов предложил провести в Будапеште", - заявил министр.

По его словам, "понятно, что речь не о месте, хотя место тоже важно в данной ситуации, учитывая, какую волну подняли в связи с этим те, кто не хотел бы видеть Евросоюз в качестве объединения суверенных государств, а (чтобы) все вопросы решать в рамках брюссельской бюрократии".

"Главное все-таки не место и не сроки, а главное то, как мы будем двигаться по существу тех задач, которые были согласованы и по которым было достигнуто широкое понимание в Анкоридже", - добавил глава МИД.

Комментируя сообщения американских СМИ о том, что встреча лидеров России и США может быть отложена, Лавров заявил, что "нечистоплотность многих СМИ на Западе хорошо известна".

"Хочу официально подтвердить: Россия не изменила своей позиции по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе продолжительных переговоров Путина и Трампа на Аляске. Эти понимания опираются на достигнутое тогда согласие, которое президент Трамп очень емко сформулировал, когда он сказал, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не немедленное прекращение огня, которое ни к чему не приведет. Вот мы этой формуле остаемся полностью верны. И я ее подтвердил вчера в разговоре с Марко Рубио", - заявил Лавров.