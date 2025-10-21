Принят закон о расширении перечня лиц, признаваемых ветеранами боевых действий

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о присвоении статуса "Ветеран боевых действий" отдельным категориям граждан, выполнявшим боевые задачи в ходе специальной военной операции.

Законом, в частности, предусматривается отнесение к ветеранам боевых действий лиц, заключивших в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года соглашения (или имевших иные правоотношения) с Минобороны России и выполнявших задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе СВО, а ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по выполнению указанных задач - к инвалидам боевых действий.

Порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца лицам, заключившим в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года соглашения с Министерством обороны РФ и выполнявшим задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе СВО, будет установлен правительством РФ.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.