"Аэрофлот" заявил о рисках удорожания билетов из-за роста аэропортовых расходов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании сталкиваются с кратным ростом расходов на обслуживание в аэропортах после их модернизации, в конечном итоге это может привести к существенному увеличению стоимости билетов, предупредил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

"При существующих банковских ставках нагрузка на инфраструктурные проекты существенна. Поэтому было принято решение о дополнительном инфраструктурном сборе как источнике поддержания (аэродромов в РФ - ИФ). Но со своей стороны хотел бы отметить, что нужно очень внимательно относиться к количеству таких инфраструктурных проектов в нынешних условиях. То, с чем мы сейчас сталкиваемся: ввод каждого нового аэропорта приводит к кратному увеличению расходов перевозчиков", - сказал Александровский на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По его словам, удельный вес аэропортовых расходов по отдельным направлениям доходит до 30% в структуре стоимости билета, это стало "очень значимой" статьей затрат.

"Невозможно все это переложить на пассажиров в конечном итоге. А у нас нет других источников, кроме того, что мы получаем от пассажиров. Поэтому все это может привести к увеличению стоимости перевозки, и в определенных моментах это может быть очень существенно", - заявил глава "Аэрофлота".

Несмотря на рост расходов "опережающими темпами", за первое полугодие 2025 года средний тариф "Аэрофлота" вырос на 6%, отметил он.

Как сообщалось, до 2030 года в РФ запланирована модернизация 129 аэродромов. На 76 из них предполагаются работы по реконструкции и новому строительству, при этом 28 из них будут обновлены в рамках концессионных соглашений с инвесторами. Для компенсации частных инвестиций в сентябре этого года был узаконен инфраструктурный сбор с авиакомпаний.

Еще более 50 небольших региональных аэродромов ожидает капитальный ремонт - источником финансирования этих работ являются повышенные аэронавигационные сборы с авиаперевозчиков, которые начали взиматься с конца прошлого года. Модернизация аэродромов в конечном итоге будет профинансирована за счет повышения стоимости авиабилетов, тарифная нагрузка на одного пассажира, по оценке авиавластей, в среднем составит 150 руб.