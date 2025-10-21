Поиск

"Аэрофлот" заявил о рисках удорожания билетов из-за роста аэропортовых расходов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании сталкиваются с кратным ростом расходов на обслуживание в аэропортах после их модернизации, в конечном итоге это может привести к существенному увеличению стоимости билетов, предупредил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

"При существующих банковских ставках нагрузка на инфраструктурные проекты существенна. Поэтому было принято решение о дополнительном инфраструктурном сборе как источнике поддержания (аэродромов в РФ - ИФ). Но со своей стороны хотел бы отметить, что нужно очень внимательно относиться к количеству таких инфраструктурных проектов в нынешних условиях. То, с чем мы сейчас сталкиваемся: ввод каждого нового аэропорта приводит к кратному увеличению расходов перевозчиков", - сказал Александровский на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По его словам, удельный вес аэропортовых расходов по отдельным направлениям доходит до 30% в структуре стоимости билета, это стало "очень значимой" статьей затрат.

"Невозможно все это переложить на пассажиров в конечном итоге. А у нас нет других источников, кроме того, что мы получаем от пассажиров. Поэтому все это может привести к увеличению стоимости перевозки, и в определенных моментах это может быть очень существенно", - заявил глава "Аэрофлота".

Несмотря на рост расходов "опережающими темпами", за первое полугодие 2025 года средний тариф "Аэрофлота" вырос на 6%, отметил он.

Как сообщалось, до 2030 года в РФ запланирована модернизация 129 аэродромов. На 76 из них предполагаются работы по реконструкции и новому строительству, при этом 28 из них будут обновлены в рамках концессионных соглашений с инвесторами. Для компенсации частных инвестиций в сентябре этого года был узаконен инфраструктурный сбор с авиакомпаний.

Еще более 50 небольших региональных аэродромов ожидает капитальный ремонт - источником финансирования этих работ являются повышенные аэронавигационные сборы с авиаперевозчиков, которые начали взиматься с конца прошлого года. Модернизация аэродромов в конечном итоге будет профинансирована за счет повышения стоимости авиабилетов, тарифная нагрузка на одного пассажира, по оценке авиавластей, в среднем составит 150 руб.

Аэрофлот Сергей Александровский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России

Законопроект о призыве на военную службу в течение года принят во втором чтении

Лавров и Рубио договорились продолжать телефонные контакты

Лавров и Рубио договорились продолжать телефонные контакты

Госдума приняла закон о корректировке федерального бюджета на 2025 год

"АвтоВАЗ" против отсрочки и других изменений закона о локализации такси

"АвтоВАЗ" против отсрочки и других изменений закона о локализации такси

В Петербурге после провала грунта проверили тоннели метро

В Петербурге после провала грунта проверили тоннели метро

В "АвтоВАЗе" заявили о надежде на рост авторынка в 2026 г. до 1,5 млн машин

В "АвтоВАЗе" заявили о надежде на рост авторынка в 2026 г. до 1,5 млн машин

МИД РФ заявил, что встреча Лаврова с Рубио не отложена, так как сроки и не назначались

МИД РФ заявил, что встреча Лаврова с Рубио не отложена, так как сроки и не назначались
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7400 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2469 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });