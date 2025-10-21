Поиск

"АвтоВАЗ" с 2026 года планирует вернуться к пятидневной рабочей неделе

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" с нового года планирует вернуться к режиму пятидневной рабочей недели, сообщил глава компании Максим Соколов.

Об этом Соколов заявил журналистам в кулуарах форума "Сделано в России".

Как сообщалось, "АвтоВАЗ" перешел на четырехдневку с 29 сентября. Такой режим может продлиться до шести месяцев, но при улучшении ситуации на авторынке он может быть отменен, говорил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации автопроизводителя Сергей Зайцев.

Продажи Lada на российском рынке в январе-сентябре 2025 года снизились на 24,9% к аналогичному периоду прошлого года, до 237 706 единиц, доля рынка бренда составила 26,5% (-0,9 п.п.), подсчитали ранее в "Автостате".

