Для поступающих в педвузы предложили ввести обязательный ЕГЭ по профильному предмету

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минобрнауки предлагает с 2027-2028 учебного года ввести для абитуриентов педагогических вузов обязательный ЕГЭ по профильному предмету, который поступающий планирует в будущем преподавать в школе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Новый проект приказа Минобрнауки России вносит изменения в перечень вступительных испытаний, в том числе, в части педагогического образования. Эти изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года и начнут действовать только при проведении приемной кампании 2027/28 учебного года. Следующая приемная кампания 2026/27 учебного года на педагогические направления подготовки пройдет без изменений, то есть по действующему перечню", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что изменения затронут направление подготовки "Педагогическое образование" в части установления в качестве обязательных вступительных испытаний ЕГЭ, соответствующих профилям подготовки школьных учителей.

"Абитуриент, планирующий получить специальность учителя физики, должен будет для поступления в обязательном порядке сдавать ЕГЭ по физике. Исходим из того, что глубокое знание собственного предмета является принципиально важным для будущего педагога", - отмечается в сообщении.

Проект такого приказа Минобрнауки размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В приказе также предлагается с 1 марта 2026 года включить обязательный ЕГЭ по истории для поступающих на ряд социально-гуманитарных направлений.

Согласно действующему законодательству, университеты самостоятельно определяют, какие ЕГЭ должны сдавать абитуриенты для поступления на конкретные направления подготовки. При этом вузы опираются на перечень вступительных испытаний, утвержденный приказом Минобрнауки.