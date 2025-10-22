Поиск

Для поступающих в педвузы предложили ввести обязательный ЕГЭ по профильному предмету

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минобрнауки предлагает с 2027-2028 учебного года ввести для абитуриентов педагогических вузов обязательный ЕГЭ по профильному предмету, который поступающий планирует в будущем преподавать в школе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Новый проект приказа Минобрнауки России вносит изменения в перечень вступительных испытаний, в том числе, в части педагогического образования. Эти изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года и начнут действовать только при проведении приемной кампании 2027/28 учебного года. Следующая приемная кампания 2026/27 учебного года на педагогические направления подготовки пройдет без изменений, то есть по действующему перечню", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что изменения затронут направление подготовки "Педагогическое образование" в части установления в качестве обязательных вступительных испытаний ЕГЭ, соответствующих профилям подготовки школьных учителей.

"Абитуриент, планирующий получить специальность учителя физики, должен будет для поступления в обязательном порядке сдавать ЕГЭ по физике. Исходим из того, что глубокое знание собственного предмета является принципиально важным для будущего педагога", - отмечается в сообщении.

Проект такого приказа Минобрнауки размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В приказе также предлагается с 1 марта 2026 года включить обязательный ЕГЭ по истории для поступающих на ряд социально-гуманитарных направлений.

Согласно действующему законодательству, университеты самостоятельно определяют, какие ЕГЭ должны сдавать абитуриенты для поступления на конкретные направления подготовки. При этом вузы опираются на перечень вступительных испытаний, утвержденный приказом Минобрнауки.

Минобрнауки ЕГЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россельхознадзор подвергся масштабной DDoS-атаке

Что произошло за день: среда, 22 октября

Генпрокуратура требует признать американское юрлицо ФБК террористической организацией

Поправки об отмене льготы по НДС при обслуживании банковских карт приняты в I чтении

Госдума приняла в I чтении пакет комплексных налоговых поправок

Минэнерго видит рост цен на ряде независимых АЗС выше темпа роста цен АЗС крупных НК

В России в сентябре долги по зарплате выросли на 18,6%

Минцифры отменило приказ о проведении аукциона на частоты для 5G

Годовая инфляция в России на 20 октября ускорилась почти до 8,2%

Комитет Госдумы предложил более плавную и поэтапную отмену льготы по НДС для IT

Комитет Госдумы предложил более плавную и поэтапную отмену льготы по НДС для IT
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7411 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });