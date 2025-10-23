Поиск

В войсках в зоне СВО созданы мобильные военно-врачебные комиссии

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Работа в зоне проведения специальной военной операции мобильных врачебных комиссий повысила доступность военно-врачебной экспертизы, сообщили в Минобороны.

"В зоне проведения специальной военной операции в целях обеспечения доступности военно-врачебной экспертизы во всех медицинских воинских частях (подразделениях) группировок войск, а также в отдельных медицинских учреждениях здравоохранения ДНР, ЛНР и Запорожской области созданы и работают военно-врачебные комиссии (ВВК). <...> Благодаря применению гибкого и адресного подходов к проведению военно-врачебной экспертизы, время ее прохождения значительно сокращено", - сказали в ведомстве.

Специалисты мобильных врачебных комиссий непосредственно в подразделениях выявляют показания для направления военнослужащих с ранениями и травмами на медицинское освидетельствование и плановое лечение в стационарных условиях.

В сообщении, в частности, отмечается, что на базе медицинского отряда специального назначения Военно-медицинской академии имени Кирова, развернутого в ДНР, прием и консультации ведут в том числе узкоспециализированные медицинские специалисты. Это позволяет проводить углубленные исследования, оказывать специализированную помощь и организовать работу по проведению ВВК в максимально возможном приближении к линии боевого соприкосновения.

В ходе работы ВВК в зоне СВО врачи-специалисты определяют степень тяжести ранений военнослужащих и оформляют все необходимые документы для реализации мер социальных гарантий, положенных при получении ранений. Также они принимают решения о необходимости медицинской реабилитации, предоставления отпуска по болезни, а в случаях определившегося врачебно-экспертного исхода определяют категорию годности к военной службе, подчеркнули в Минобороны.

