В Брянской области свинокомплекс "Мираторга" оценивает ущерб после серии атак БПЛА

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Севском районе Брянской области свиноводческий комплекс агропромышленного холдинга "Мираторг" подвергся серии атак беспилотников вечером в среду и ночью в четверг, сообщила пресс-служба АПХ.

"В результате применения БПЛА с системой сброса повреждены несколько единиц техники на территории стоянки комплекса. Установленная защитная сетка помогла снизить масштаб ущерба", - говорится в сообщении.

Работников предприятия эвакуировали в укрытие. Никто не пострадал.

"Работа комплекса продолжается. Проводится оценка ущерба и восстановительные работы", - уточняется в сообщении.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году, является одним из ведущих производителей мяса в России. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою и переработке продукции, выпуску полуфабрикатов и готовой продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях.

Мираторг Севский район Брянская область
