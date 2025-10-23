Поиск

Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха после взрыва на заводе в Копейске

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Роспотребнадзора по Челябинской области не выявили превышения норм по загрязняющим веществам в зоне жилой застройки возле предприятия в Копейске, где накануне произошел взрыв и пожар, сообщает пресс-служба регионального управления в четверг.

По данным ведомства, были проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха на прилегающей к предприятию территории жилой застройки по определению 20 загрязняющих веществ и гамма фона.

"В отобранных пробах превышение гигиенических нормативов не регистрировалось", - говорится в сообщении.

Исследования проводились в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области".

Как сообщалось, в ночь на четверг на одном из предприятий города Копейска Челябинской области произошел взрыв. По последним данным, погибли 10 человек, пострадали 19, не известно местонахождение 12 человек.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Роспотребнадзор Копейск Челябинская область
