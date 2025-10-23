Ответственность владельца завода в Копейске была застрахована в "СОГАЗе" по договору ОСГОП

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Гражданская ответственность владельца завода АО "Завод "Пластмасс", расположенного в Копейске, на котором 22 октября 2025 года произошел взрыв, была застрахована в АО "СОГАЗ", сообщает страховщик.

Договор был заключен в соответствии с федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"(№225-ФЗ).

"СОГАЗ" намерен выполнить свои обязательства по выплате возмещения пострадавшим в результате взрыва на заводе после признания происшествия страховым случаем и получения необходимых документов.

"Сбор заявлений и необходимых для получения выплаты документов будет осуществляться через администрацию завода для удобства заявителей. Выплаты будут производиться после завершения расследования надзорных органов", - сообщила страховая компания.

Подать заявление на выплату можно также в электронном виде (онлайн-форма), приложив имеющиеся документы о событии.

Вечером 22 октября в цехе предприятия произошел взрыв, начался пожар. По последним данным, погибли 12 человек, пять пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, еще 14 будут лечиться амбулаторно. Местонахождение десяти сотрудников выясняется, сообщал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На предприятии продолжаются поисковые работы и разбор завалов. Управление МЧС по региону сообщало, что для оказания психологической помощи пострадавшим и родственникам организована работа психологической службы - непосредственно на месте происшествия, в Бюро медицинских экспертиз, в ГКБ № 1 Копейска и в Следственном комитете.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Согласно федеральному закону об ОСОПО, в случае гибели человека в результате аварии на опасном объекте размер выплаты составляет 3 млн рублей, которые выплачиваются в пользу иждивенцев, а при их отсутствии - близким родственникам погибшего.

Размер выплат для пострадавших за ущерб здоровью рассчитывается по таблице, утвержденной постановлением правительства. За каждую травму полагается определенная сумма в зависимости от характера полученной травмы. Максимальный размер возмещения составляет 3 млн рублей. Обратиться за возмещением можно и после завершения лечения.