Песков не исключил, что Путин в четверг прокомментирует отмену Трампом саммита в Будапеште

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, возможно, прокомментирует ситуацию с отказом президента США Дональда Трампа провести российско-американский саммит в Будапеште, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Подождите. Я надеюсь, что президент найдет возможность прокомментировать", - сказал Песков журналисту Александру Юнашеву.

Песков не исключил, что это произойдет в четверг вечером.