Вступает в силу закон об усилении ответственности за уклонение от исполнения обязанностей иноагентов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - 26 октября вступают в силу изменения в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ об усилении ответственности за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

В соответствии с законом, после однократного нарушения ст. 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента") или в случае наличия судимости за аналогичное преступление иноагенту будет грозить до 2 лет лишения свободы. Изменения в УК РФ отменили условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года для наступления уголовной ответственности по ст. 330.1 УК РФ.

Поправки были инициированы депутатами.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон, ранее отметил, что по данным Минюста, более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения: не представляют отчетность, не маркируют свою продукцию или делают это неправильно, производят запрещенные материалы, распространяют их и другие. Вместе с тем, согласно статистике Верховного Суда, количество административных правонарушений в этой части увеличилось за 2023-2024 годы на 40,9%.

"Нам важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, действующих через прикормленных иноагентов. Усиливая ответственность для них, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства", - сказал председатель Госдумы.

По его мнению, "те, кто, предав нашу страну, пытается ее ослабить, разрушить, должны понимать: за свои действия они понесут ответственность по всей строгости закона". "Наказание стало более жестким", - отметил он.