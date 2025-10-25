Минобороны заявило, что группировка "Восток" продолжила наступательные действия

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" продолжают наступательные действия в зоне специальной военной операции, на других направлениях российские военнослужащие улучшили положение, сообщило министерство обороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили наступательные действия. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Даниловка, Радостное, Егоровка Днепропетровской области, Привольное и Червоное Запорожской области", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, в зоне ответственности группировки "Восток" ВСУ потеряли до 320 военнослужащих, пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS, два артиллерийских орудия, 14 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы, говорится в сводке.

Подразделения группировки "Север" за сутки нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Ленинское, Новая Сечь, Кондратовка, Корчаковка, Гнилица и Рогозное Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям украинской армии в районах населенных пунктов Волчанск и Ветеринарное. ВСУ потеряли до 150 военных, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и восемь складов материальных средств, говорится в сводке.

Войска группировки "Запад" в течение минувших суток улучшили положение по переднему краю.

Они нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Купянск, Куриловка, Кучеровка и Шийковка Харьковской области. Потери украинских вооруженных формирования составили свыше 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ. Уничтожены три склада боеприпасов, информирует Минобороны.

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение.

В ходе боев нанесено поражение формированиям украинской армии в районах населенных пунктов Хромовка, Степановка, Северск и Плещеевка (ДНР). Противник потерял до 85 военных, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей, боевую машину РСЗО "Град", восемь артиллерийских орудий, станцию РЭБ, три склада боеприпасов, говорится в сводке.

Войска группировки "Центр" продвинулись в глубину обороны противника.

Ими нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Красноармейск, Артемовка, Анновка, Новониколаевка, Димитров, Торецкое, Сергеевка (ДНР) и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 520 военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля, сказано в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Степовое, Новоданиловка Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены более 80 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 автомобилей, пять станций РЭБ, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - сообщает Минобороны РФ.