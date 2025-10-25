Военные РФ уничтожили украинский береговой ракетный комплекс "Нептун"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток поразили пусковую установку берегового ракетного комплекса "Нептун" ВСУ.

Как заявили в Минобороны РФ, "уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса "Нептун", нанесено поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов".

По данным ведомства, также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 154 районах.