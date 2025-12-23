Рособрнадзор подтвердил приостановку образовательной лицензии "Шанинки"

У студентов есть право перевестись в другие вузы на программы, имеющие госаккредитацию, добавили в ведомстве

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В пресс-службе Рособрнадзора подтвердили "Интерфаксу", что ведомство издало распоряжение от 16.12.2025 № 1147-07 "О приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования "Московская высшая школа социальных и экономических наук"".

"В связи с приостановлением вузу действия лицензии на осуществление образовательной деятельности обучающиеся института имеют право на перевод в другие образовательные организации на имеющие государственную аккредитацию образовательные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что обязанность обеспечить перевод студентов лежит на учредителе вуза или уполномоченном им органе управления вузом.

Ранее информация о приостановке действия образовательной лицензии ""Шанинки" появилась в реестре лицензий на сайте Рособрнадзора.

Приостановка образовательной лицензии означает, что учреждение не имеет права вести образовательную деятельность, набирать новых студентов и выдавать дипломы государственного образца до устранения нарушений.

18 ноября Рособрнадзор лишил госаккредитации "Шанинку" по нескольким образовательным программам - "Психология" (бакалавриат и магистратура), "Менеджмент" (бакалавриат) и "Социология" (бакалавриат). В ведомстве пояснили, что решение о лишении аккредитации было принято по результатам проверки образовательной деятельности "Шанинки", на основании судебных решений, вынесенных 23 июня и 11 сентября, и в связи с неисполнением предписания в части нарушения требований аккредитационных показателей.

23 апреля Рособрнадзор запретил "Шанинке" принимать студентов в течение года, обвинив организацию в неустранении выявленных в ноябре 2024 года нарушений.