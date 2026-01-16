В Думу внесены три проекта закона с целью противодействия нелегальной миграции

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Госдуму внесены три законопроекта, направленные на противодействие нелегальной миграции и защиту здоровья граждан России, сообщила глава межфракционной парламентской комиссии по вопросам миграционной политики, разработчик проектов вице-спикер ГД Ирина Яровая журналистам в пятницу.

Она отметила, что законопроекты разработаны по поручению председателя Государственной думы и внесены всеми думскими фракциями во главе с Вячеславом Володиным.

"Пребывание на территории Российской Федерации с фиктивными документами при наличии опасных инфекционных заболеваний уже запрещено действующим законодательством. Для того, чтобы этот запрет был реальным, мы вводим механизмы дополнительного контроля и сопровождения. А именно - мы убираем посредников и делаем обязательным проведение медосвидетельствования исключительно уполномоченной регионом медорганизацией и за счет средств иностранных граждан. Мы сокращаем с 90 до 30 дней и делаем обязательным ежегодное прохождение медосвидетельствования для всех иностранных граждан, приехавших в нашу страну более чем на три месяца", - сообщила Яровая.

По ее словам, также предлагается повысить статус защищенности и значимости документов по факту медицинского освидетельствования и контроля за их появлением и использованием, переводя заключения по результатам медосвидетельствования в электронную форму с обязательным размещением в Единой информационной системе (ЕГИСЗ).

Кроме того, один из законопроектов предусматривает обязательность их направления в МВД, "в том числе для оперативного принятия решения о выдворении при выявлении факта употребления наркотиков". "В случае выявления у иностранного гражданина инфекционного заболевания на любом этапе оказания медуслуг, а не только при медицинском освидетельствовании, медорганизация будет незамедлительно информировать Роспотребнадзор для алгоритма оперативной депортации иностранного гражданина", - добавила вице-спикер Госдумы.

Предлагаемые нормы также предлагают повысить ответственность за уклонение от медосвидетельствования более чем в 12 раз - до 25-50 тыс. руб. с возможностью выдворения на усмотрение суда. Впервые вводится ответственность за неуплату штрафа в срок, "как дополнительный дисциплинирующий фактор и меру, гарантирующую безопасность", подчеркнула Яровая.

"Принципиально важно, что за нарушение порядка проведения медосвидетельствования иностранных граждан мы устанавливаем административную ответственность, штраф - от 300 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности от 14 до 90 суток. Наша задача сделать невыгодным злоупотребления и повысить контроль внутри организаций за процедурами медицинского освидетельствования", - сказала зампредседателя Думы.

Кроме того, предлагается законодательно установить самостоятельную и повышенную уголовную ответственность за подделку и оборот поддельных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. "Учитывая специфику и значение документов в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты от опасных инфекционных заболеваний, устанавливается ответственность за использование поддельной медсправки вплоть до лишения свободы до 4 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей", - сообщила руководитель комиссии по вопросам миграционной политики.

"При этом впервые мы вводим квалифицирующие признаки, повышающие ответственность за подделку или использование медсправки, если это совершается с использованием интернета или служебного положения. В случае, если это повлекло массовое заражение людей, будет возможно лишение свободы до 8 лет", - отметила она.

По ее словам, "проведена большая работа, и как результат - все внесенные законопроекты поддержаны без замечаний правительством Российской Федерации, Верховным судом Российской Федерации, всеми правоохранителями и ведомствами".