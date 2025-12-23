РФ и США провели очередной раунд контактов по взаимным раздражителям

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Россия и США провели очередной раунд контактов по устранению взаимных раздражителей, повестка дня обсуждалась на достаточно серьезном уровне, заявил "Интерфаксу" во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Очередной раунд контактов по так называемым раздражителям - он прошел. Прошел на рабочем уровне. Мы имели возможность обсудить всю повестку дня на уровне достаточно серьезном, профессиональном, глубоком", - сказал он в интервью агентству.

"Не могу сказать, что значительное продвижение (достигнуто - ИФ), - есть отдельные темы, где такое продвижение фиксируется, но главные вопросы по-прежнему подвешены. И я думаю, понадобятся дополнительные усилия: не исключаю, что и импульсы на политическом уровне, чтобы двигаться дальше. Ориентир взят на то, чтобы следующий раунд состоялся ориентировочно, я подчеркиваю, потому что конкретных дат нет, - состоялся в начале весны", - сообщил Рябков.

Полный текст интервью будет опубликован 24 декабря на сайтах www.interfax.ru и www.interfax.com.