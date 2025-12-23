Поиск

РФ доносит до Вашингтона свои озабоченности действиями США в отношении Венесуэлы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что РФ и США обсуждают венесуэльскую тематику в ходе профильных рабочих контактов, российская сторона доносит до Вашингтона свои озабоченности действиями США в отношении Венесуэлы.

"С американцами контакты идут по разным темам, аспектам и сюжетам. Я не могу сказать, что у нас сфокусированный диалог конкретно по этой теме, но в ходе профильных рабочих контактов она тоже затрагивается", - сказал он во вторник в интервью "Интерфаксу", говоря о том, обсуждают ли Россия и США ситуацию вокруг Венесуэлы.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что Москва доносит до Вашингтона свои озабоченности действиями США в отношении Венесуэлы, Рябков сказал: "Безусловно. Я хочу вам сказать также, что та работа, которая ведётся на многосторонних площадках, и прежде всего в Совете безопасности ООН, разумеется, предполагает обмен сигналами. И здесь тоже каналы нашего диалога с США задействуются в полной мере".

