Трамп подтвердил намерение бороться с наркоторговцами на суше

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, поздравляя американских военных с Рождеством, отметил успешные операции против наркоторговцев на море, подтвердив намерении бороться с ними и на суше.

"Теперь мы отправимся на сушу", - сказал Трамп журналистам президентского пула.

Он отметил, что незаконный оборот наркотиков по морю сократился на 96%.

"Я хочу также отметить экипаж авианосца USS Gerald Ford. Сейчас это интересное место в Карибском море", - сказал американский президент во время разговора с американскими военными по видеосвязи.

Во вторник газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что американское командование перебросило в район Карибского моря летательные аппараты специального назначения и транспортные самолеты с военными и амуницией на борту.

По словам одного из собеседников издания, речь идет минимум о десяти конвертопланах V-22, которые прибыли с базы ВВС "Кэннон" в штате Нью-Мексико. Также в Пуэрто-Рико прилетели военно-транспортные самолеты Boeing C-17 - c баз армии США "Форт-Стюарт" и "Форт-Кэмбелл".

США уже несколько месяцев проводят кампанию давления на Венесуэлу, которая включает в себя переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и неоднократные угрозы в адрес венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Ранее Трамп ввел блокаду в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу, также он объявил о признании нынешних властей Венесуэлы иностранной террористической организацией.