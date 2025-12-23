Суд изменил основание для увольнения бывшего вице-губернатора Вологодчины

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Вологодский городской суд удовлетворил требования прокурора к администрации главы региона в части изменения основания для увольнения бывшего вице-губернатора Дениса Алексеева, сообщает пресс-служба судов области.

"Суд обязал администрацию губернатора в лице губернатора Вологодской области в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу изменить основание и формулировку прекращения полномочий и освобождения от должности бывшего замгубернатора области Алексеева Д. А. с "увольнения по собственному желанию" на "освобождение от должности в связи с утратой доверия"", - говорится в сообщении.

Кроме того, администрация главы Вологодской области обязана обеспечить направление этих сведений об Алексееве в уполномоченное подразделение аппарата правительства России. Его внесут в реестр лиц, освобожденных от должности в связи с утратой доверия.

По информации прокуратуры региона, бывший чиновник не направил работодателю сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2024 год.

"Учитывая, что законодательством о противодействии коррупции иных мер ответственности за допущенное должностным лицом грубое нарушение, кроме как увольнение в связи с утратой доверия, не предусмотрено, прокурор области обратился в суд с иском об изменении основания и формулировки увольнения", - отмечает ведомство.

Алексеев и глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров были задержаны в столице в феврале по подозрению в вымогательстве взятки. По версии следствия, в 2024 и 2025 годах они требовали 100 млн рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. Оба чиновника были арестованы.