Суд изменил основание для увольнения бывшего вице-губернатора Вологодчины

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Вологодский городской суд удовлетворил требования прокурора к администрации главы региона в части изменения основания для увольнения бывшего вице-губернатора Дениса Алексеева, сообщает пресс-служба судов области.

"Суд обязал администрацию губернатора в лице губернатора Вологодской области в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу изменить основание и формулировку прекращения полномочий и освобождения от должности бывшего замгубернатора области Алексеева Д. А. с "увольнения по собственному желанию" на "освобождение от должности в связи с утратой доверия"", - говорится в сообщении.

Кроме того, администрация главы Вологодской области обязана обеспечить направление этих сведений об Алексееве в уполномоченное подразделение аппарата правительства России. Его внесут в реестр лиц, освобожденных от должности в связи с утратой доверия.

По информации прокуратуры региона, бывший чиновник не направил работодателю сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2024 год.

"Учитывая, что законодательством о противодействии коррупции иных мер ответственности за допущенное должностным лицом грубое нарушение, кроме как увольнение в связи с утратой доверия, не предусмотрено, прокурор области обратился в суд с иском об изменении основания и формулировки увольнения", - отмечает ведомство.

Алексеев и глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров были задержаны в столице в феврале по подозрению в вымогательстве взятки. По версии следствия, в 2024 и 2025 годах они требовали 100 млн рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. Оба чиновника были арестованы.

Вологодская область Денис Алексеев Кирилл Бочаров Вологодский городской суд
