Глава "Росатома" допускает международные переговоры о коммерческой деятельности ЗАЭС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев допустил, что коммерческий аспект деятельности Запорожской АЭС (ЗАЭС) может быть предметом международных переговоров, но Россия как ее собственник будет распределять электричество станции.

"Надо понимать, что коммерческий аспект деятельности может быть предметом, в том числе и международных переговоров. РФ как собственник станции решит, где и какое электричество будет востребовано: будь то Крым, будь то Донбасс, Малороссия или какие-то международные проекты", - сказал Лихачев.

"В данном случае все новые договоренности, без сомнения, будут обеспечены уже в рамках штатной работы станции. Когда она (штатная работа) наступит, к сожалению, мы точно с вами время назвать не можем", - добавил он.

При этом он подчеркнул, что контролем, управлением, обеспечением безопасности может заниматься только эксплуатирующая организация, созданная в полном соответствии с российским законодательством, - "Росатом".

"Мы подчеркиваем свою прозрачность. В рамках законодательства, в рамках безусловного обеспечения безопасности ЗАЭС, в рамках поддержки коллектива, мы готовы к международным дискуссиям и к международному сотрудничеству", - сказал Лихачев.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что на переговорах по Украине обсуждается вопрос возможного совместного контроля над Запорожской АЭС.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").