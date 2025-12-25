Шохин сообщил о поручении Путина найти более взвешенный подход к экологическим платежам

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Минприроды вместе с бизнес-сообществом к маю 2026 года проработает вопрос о более взвешенном подходе к установлению размеров платежей за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

Такое поручение министерству дал президент Владимир Путин на традиционной предновогодней встрече с представителями бизнеса, сообщил глава РСПП Александр Шохин.

"Тема, которую мы также затронули, касалась экологии. В частности, бизнес беспокоят неналоговые платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду (НВОС). С января этого года идет повышение этих платежей, и к 2030 году они увеличатся в 20 раз, в среднем, по ключевым загрязняющим веществам. Мы договорились и начнем сейчас плотно работать. Спасибо Владимиру Владимировичу: фактически, на встрече дал поручение (главе - ИФ) Минприроды Александру Александровичу Козлову до мая месяца проработать вопрос о более взвешенном подходе к этим платежам, которые в 2027-28 году должны по экспоненте вырасти, что называется", - сказал он журналистам в кулуарах заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики.

Тема платы за НВОС обострилась в сентябре, когда распоряжением правительства №2409-р были утверждены новые ставки на 2026-2030 годы. РСПП назвал рост "беспрецедентным", сославшись на то, что к 2030 году они увеличатся более чем в 20 раз к уровню 2025 года по абсолютному большинству загрязняющих веществ, эмитируемых в атмосферный воздух (154 из 199) и в водные объекты (152 из 173).

РСПП и ранее критиковал намерение Минприроды повысить ставки на НВОС, указывая на и без того неустойчивое финансовое состояние многих компаний на фоне непростой макроэкономической и геополитической ситуации. Бизнес предлагал отложить кратное повышение ставок до разработки прозрачной методики их расчета, на время ограничившись индексацией платы на уровень инфляции.