Поиск

При опросе адвокатов 72% сообщили о давлении со стороны следствия

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Проведенный Федеральной палатой адвокатов России опрос показал, что 72% защитников сталкиваются с давлением со стороны следствия, заявила журналистам президент ФПА Светлана Володина.

"Первый вопрос, который задавался адвокатскому сообществу, был, сталкивались ли вы с попытками склонить вас к побуждению доверителя признать свою вину. Мы понимали, что такие случаи возможны, но не представляли, что 72% опрошенных адвокатов скажут, что сталкивались. А это почти 2 тысячи человек", - сказала она.

По ее словам, многие адвокаты привели и другие примеры давления следствия, в том числе склонение к оговору себя и других лиц.

В связи с этим Володина призвала адвокатов сообщать руководству своих палат обо всех попытках оказания на них давления для оперативного пресечения подобных случаев.

ФПА Светлана Володина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Госдуму внесен законопроект о создании шестой игорной зоны в России - на Алтае

Энергосистема Москвы и области обновила максимум энергопотребления

Мобильный интернет могут замедлять в местах новогодних мероприятий в Петербурге

 Мобильный интернет могут замедлять в местах новогодних мероприятий в Петербурге

Площадь пожара в порту Темрюка после атаки БПЛА выросла до 4 тыс. кв. м

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Калужской области

"Аэрофлот" рассчитывает перевезти в 2025 году 55,4 млн человек
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7962 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });