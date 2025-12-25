При опросе адвокатов 72% сообщили о давлении со стороны следствия

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Проведенный Федеральной палатой адвокатов России опрос показал, что 72% защитников сталкиваются с давлением со стороны следствия, заявила журналистам президент ФПА Светлана Володина.

"Первый вопрос, который задавался адвокатскому сообществу, был, сталкивались ли вы с попытками склонить вас к побуждению доверителя признать свою вину. Мы понимали, что такие случаи возможны, но не представляли, что 72% опрошенных адвокатов скажут, что сталкивались. А это почти 2 тысячи человек", - сказала она.

По ее словам, многие адвокаты привели и другие примеры давления следствия, в том числе склонение к оговору себя и других лиц.

В связи с этим Володина призвала адвокатов сообщать руководству своих палат обо всех попытках оказания на них давления для оперативного пресечения подобных случаев.