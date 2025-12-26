"Аэрофлот" в 2026 году задействует еще один самолет в "мокром" лизинге

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в 2026 году намерен ввести в эксплуатацию еще один самолет, приобретенный в рамках механизма "мокрого" лизинга, сообщил "России 24" гендиректор компании Сергей Александровский.

"Планируем задействовать еще одно воздушное судно уже в 2026 году в рамках программы "мокрого" лизинга. То есть дополнительно, их будет всего четыре", - сказал Александровский. Что это за самолет и у кого его планируется арендовать, он не уточнил.

Первую сделку "мокрого" лизинга (когда самолет арендуется вместе с экипажем - ИФ) "Аэрофлот" совершил в конце 2024 года: компания арендовала три широкофюзеляжных Airbus A330 у авиакомпании iFly. С их учетом в парке группы "Аэрофлот" в настоящее время 352 воздушных судна.

Говоря о техническом обслуживании самолетов, Александровский напомнил, что в 2025 году "Аэрофлот" начал большой проект по ремонту двигателей.

"Буквально в начале декабря уже был отремонтирован первый двигатель, до конца декабря будут отремонтированы еще два. Ну а в целом запуск полноценного производства по ремонту двигателей планируется в четвертом квартале 2027 года", - сказал он.