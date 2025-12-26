Поиск

"Аэрофлот" в 2026 году задействует еще один самолет в "мокром" лизинге

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в 2026 году намерен ввести в эксплуатацию еще один самолет, приобретенный в рамках механизма "мокрого" лизинга, сообщил "России 24" гендиректор компании Сергей Александровский.

"Планируем задействовать еще одно воздушное судно уже в 2026 году в рамках программы "мокрого" лизинга. То есть дополнительно, их будет всего четыре", - сказал Александровский. Что это за самолет и у кого его планируется арендовать, он не уточнил.

Первую сделку "мокрого" лизинга (когда самолет арендуется вместе с экипажем - ИФ) "Аэрофлот" совершил в конце 2024 года: компания арендовала три широкофюзеляжных Airbus A330 у авиакомпании iFly. С их учетом в парке группы "Аэрофлот" в настоящее время 352 воздушных судна.

Говоря о техническом обслуживании самолетов, Александровский напомнил, что в 2025 году "Аэрофлот" начал большой проект по ремонту двигателей.

"Буквально в начале декабря уже был отремонтирован первый двигатель, до конца декабря будут отремонтированы еще два. Ну а в целом запуск полноценного производства по ремонту двигателей планируется в четвертом квартале 2027 года", - сказал он.

Airbus iFly Аэрофлот Сергей Александровский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей

 ЦБ РФ вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей

Издатель "Медузы" Тимченко заочно приговорена к пяти годам колонии

 Издатель "Медузы" Тимченко заочно приговорена к пяти годам колонии

Бывший курский депутат Васильев приговорен к 5,5 годам заключения

ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

 ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

Цена серебра впервые поднялась выше $75 за унцию

 Цена серебра впервые поднялась выше $75 за унцию

Плату за проезд по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов начнут взимать с 31 декабря

Володин сообщил о начале рассмотрения законопроекта о передвижных аптеках

 Володин сообщил о начале рассмотрения законопроекта о передвижных аптеках

ФСБ сообщила о предотвращении подрыва автомобиля военного в Ставрополе

Сроки первого пуска ракеты "Союз-5" с комплекса "Байтерек" будут скорректированы

 Сроки первого пуска ракеты "Союз-5" с комплекса "Байтерек" будут скорректированы

В порту Темрюка локализовали возгорание после атаки БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7971 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });