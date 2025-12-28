Глава МАГАТЭ сообщил, что возле ЗАЭС начался ремонт важных линий энергоснабжения

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в воскресенье заявил, что ремонтные бригады приступили к работам на линиях электропередач в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

"Гросси сказал, что возле ЗАЭС начали чинить ключевые линии электросети после того, как МАГАТЭ добилось еще одного прекращения огня", - говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети X.

Согласно сообщению, специалисты агентства следят за ходом восстановительных работ. При этом Гросси поблагодарил РФ и Украину за то, что они согласились дать возможность восстановить подачу энергии между ЗАЭС и Запорожской ТЭС и укрепить ядерную безопасность.