Глава МАГАТЭ сообщил, что возле ЗАЭС начался ремонт важных линий энергоснабжения
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в воскресенье заявил, что ремонтные бригады приступили к работам на линиях электропередач в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
"Гросси сказал, что возле ЗАЭС начали чинить ключевые линии электросети после того, как МАГАТЭ добилось еще одного прекращения огня", - говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети X.
Согласно сообщению, специалисты агентства следят за ходом восстановительных работ. При этом Гросси поблагодарил РФ и Украину за то, что они согласились дать возможность восстановить подачу энергии между ЗАЭС и Запорожской ТЭС и укрепить ядерную безопасность.
ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").