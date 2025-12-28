Поиск

Ликвидировано открытое горение крупного пожара в Сочи

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники оперативных служб ликвидировали в Хостинском районе Сочи открытое горение пожара, в котором пострадали трое человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Хостинском районе Сочи произошло возгорание здания автосервиса. Затем огонь перекинулся на территорию, где находятся складские помещения. Общая площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м.

Трое пострадавших госпитализированы.

Сочи МЧС Краснодарский край
