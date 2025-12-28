Разгонный блок "Фрегат" с российскими и зарубежными спутниками вышел на орбиту

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" с двумя космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Аист-2Т" и 50 российскими и зарубежными малыми спутниками отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" и вышел на орбиту, следует из трансляции "Роскосмоса".

Планируется, что спутники "Аист-2Т" отделятся от разгонного блока спустя час после старта.

Пуск ракеты-носителя состоялся в 16:18 по Москве с площадки 1С космодрома Восточный.

По данным "Роскосмоса", "Аист-2Т" №1 и №2 будут работать в паре для повышения точности данных. Срок активного существования аппаратов - не менее пяти лет. Спутники позволят производить стереометрическую (объемную) съемку поверхности Земли. Данные с аппаратов планируется использовать для создания базы 3D-изображений земной поверхности и мониторинга чрезвычайных ситуаций.