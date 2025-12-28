Крупный пожар в Сочи полностью ликвидирован

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Оперативные службы завершили ликвидацию крупного пожара в Хостинском районе Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье.

В свою очередь, сотрудники прокуратуры Сочи приступили к проведению проверки по факту пожара.

"Установлено, что сегодня, 28 декабря, рядом с ТРЦ "Олимп" загорелся автосервис, огонь перекинулся на соседние складские помещения и здание. По предварительным данным пострадали три человека, в том числе 17-летняя девушка. Они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Сочи на улице Транспортная произошло возгорание автомастерских. Огонь распространился на соседние складские помещения. Общая площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Госпитализированы три человека.