В МИД России изучают ситуацию вокруг уголовного дела француза Винатье

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В МИД России изучают ситуацию вокруг уголовного дела гражданина Франции Лорана Винатье (признан в России иноагентом), заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.

"Ситуация изучается", - сказал он.

Президент России Владимир Путин на прямой линии, отвечая на вопрос французского журналиста о возможности помилования Винатье, пообещал узнать подробности этого дела.

"Я первый раз о нем слышу, но я вам обещаю, что я обязательно узнаю, что это за дело. Если есть хоть какой-то шанс решить этот вопрос положительно, если российский закон позволяет это сделать, мы предпринимаем все необходимые усилия, чтобы это сделать", - сказал Путин.

Винатье - гражданин Франции, консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая занимается попытками разрешать вооруженные конфликты посредством диалога . Его задержали в России в начале июня 2024 года, как сообщал СКР, по подозрению в сборе данных о военной деятельности России. 7 июня Замоскворецкий суд арестовал его по обвинению в уклонении от исполнении обязанностей иноагента (ч. 3 ст. 330.1 УК). В суде "Интерфаксу" сказали, что Лоран Винатье признает вину в неисполнении обязанностей иноагента.

Минюст признал француза иноагентом 21 июня 2024 года.

В октябре 2024 года Замоскворецкий суд приговорил Винатье к трем годам колонии за нарушение закона об иностранных агентах.

20 августа 2025 года стало известно, что ранее осужденный Винатье стал фигурантом дела о шпионаже. Согласно картотеке столичных судов общей юрисдикции, 20 августа Лефортовский суд зарегистрировал ходатайство следствия о продлении в отношении "Винатье Л.К.Ж." срока содержания под стражей. До того об уголовном деле о Винатье о шпионаже не упоминалось.