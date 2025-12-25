Песков подтвердил, что звонил по поручению Путина французскому журналисту по поводу дела Винатье

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что звонил по поручению главы государства французскому журналисту, который задал вопрос о судьбе своего соотечественника Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом), осужденного в РФ, в ходе "Прямой линии" с президентом РФ.

Ранее французский журналист Жером Гаро написал на своей странице в соцсетях, что официальный представитель Кремля звонил ему и сообщил о решении Путина пересмотреть дело.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщение Гаро Песков сказал: "Я могу лишь подтвердить, что, действительно, я звонил по поручению президента и передал эту информацию журналисту".

У него уточнили, в чем заключается предложение России по поводу Винатье.

"Нет, подробностей я вам дать, к сожалению, не могу. Это весьма чувствительная сфера", - сказал он.

"Лишь могу подтвердить, что было такое поручение президента. Действительно были соответствующие контакты между нашими и французами. Действительно было сделано предложение французам по поводу Винатье. Действительно сейчас мяч на стороне Франции", - отметил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал узнать подробности уголовного дела гражданина Франции Лорана Винатье, осужденного в РФ.

"Я первый раз о нем слышу, но я вам обещаю, что я обязательно узнаю, что это за дело. Если есть хоть какой-то шанс решить этот вопрос положительно, если российский закон позволяет это сделать, мы предпринимаем все необходимые усилия, чтобы это сделать", - сказал он в ходе "Прямой линии", совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос французского журналиста о возможности помилования Винатье.

Винатье был задержан в начале июня 2024 года. В ноябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ). Французу было назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима.

Дело Винатье было рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку он признал вину.

Согласно фабуле дела, на протяжении нескольких лет Винатье, "имея умысел на неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов", осуществлял целенаправленный сбор сведений в области российской военной и военно-технической деятельности.

По версии следствия, "указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства".

Для своих целей Винатье неоднократно посещал Россию, где проводил встречи с гражданами РФ, в том числе с представителями экспертного и научного сообщества - политологами, социологами, экономистами, военными экспертами, а также государственными служащими, сообщали в Центре общественных связей ФСБ.

В августе этого года из картотеки столичных судов стало известно, что Винатье предъявлено обвинение в шпионаже.

Винатье - 48-летний консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая, согласно сайту НКО, ставит своей целью "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества".