В Кремле надеются на понимание США на фоне пересмотра переговорной позиции

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле надеются, что в США с пониманием отнесутся к решению РФ пересмотреть переговорную позицию после атаки на госрезиденцию президента России в Новгородской области, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира, но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко", - сказал Ушаков журналистам по итогам телефонного разговора Путина и президента США Дональда Трампа после переговоров в США с главой Украины Владимиром Зеленским.

По словам помощника президента РФ, было заявлено, что американцы должны отнестись к этому с пониманием. "С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе", - подчеркнул помощник президента.





