Зюганов выступил за жесткий и быстрый ответ на попытки атаковать резиденцию президента РФ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил за оперативный и жесткий ответ на попытки Украины атаковать резиденцию российского президента.

"Меры должны быть предельно жесткие и оперативные. Тогда и будет результат", - сказал Зюганов журналистам в понедельник.

Он считает, что "когда речь идет об атаке уже на резиденцию главы государства, верховного командующего, не надо испытывать судьбу, потому что наше благополучие зависит от системы управления внутри страны".

По мнению главы КПРФ, "здесь нужна целая сумма мер, которая позволила бы обезопасить страну".

"Главное, что должен помнить любой, никто ни разу в истории не договорился с террористами", - добавил политик.

По его словам, "время атаки выбрано абсолютно не случайно". Тогда, когда наметился прогресс переговоров (по украинскому урегулированию - ИФ), когда (президент Украины Владимир - ИФ) Зеленский прилетел в Америку, и там можно было уже подойти к решению этой проблемы", - посетовал Зюганов.

Ранее в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президент США во время телефонного разговора с российским коллегой был шокирован сообщением об атаке Украины на президентствую резиденцию в Новгородской области.