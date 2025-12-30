Бывшего свердловского вице-губернатора освободили из СИЗО под домашний арест

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска во вторник выпустил из СИЗО бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова и отправил его под домашний арест до 16 февраля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По словам адвоката Чемезова Николая Бердникова, медосвидетельствование подтвердило наличие у его подзащитного тяжелого заболевания, препятствующего его нахождению под стражей.

25 сентября Чемезов был освобожден от должности вице-губернатора. Позже его задержали. Он стал обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве. 30 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал Чемезову меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября. Жалобу защиты не удовлетворили.

В начале ноября Чемезова этапировали из екатеринбургского СИЗО-1 в СИЗО N7 Челябинска. Позже ему продлили меру пресечения до 15 февраля.

В СИЗО, по словам его адвоката, здоровье Чемезова сильно ухудшилось, поэтому защита бывшего вице-губернатора направила в администрацию СИЗО ходатайство о производстве медицинского освидетельствования подзащитного. По данным защитника, медосвидетельствование выявило признаки рецидива серьезного заболевания.

Чемезов являлся одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход РФ активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, в том числе "Облкоммунэнерго" и "Корпорации СТС". Ответчиками также являлись бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов и другие. В общей сложности Генпрокуратура требовала изъять в доход РФ порядка 40 компаний. 10 октября суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ.