Герасимов сообщил о задаче расширить в 2026 году полосу безопасности на Украине

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что на 2026 год российским войскам поставлена задача расширить полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях Украины.

"Президентом Российской Федерации поставлена задача в следующем году продолжить расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей", - сказал Герасимов на совещании в пункте управления группировки "Север".

Начальник Генштаба РФ заявил, что всего в рамках создания полосы безопасности российскими войсками взято под контроль около 950 кв. км, 32 населенных пункта - 14 в Харьковской области, 18 - в Сумской. "Наиболее крупным из них является город Волчанск", - сказал Герасимов.

"В текущем месяце темпы по расширению полосы безопасности возросли. Освобождено семь населенных пунктов", - сообщил Герасимов на видео, распространенном Минобороны РФ в среду.

По словам начальника российского Генштаба, инженерные подразделения группировки "Север" проводят разминирование в трех районах в Курской области.